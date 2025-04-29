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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Villa Pamphili Konutu'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.

Mümin Altaş, Barış Seçkin  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Roma

Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti.

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