A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti.

Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.

Milliler, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada kaptan Cedi Osman ve Malachi Flynn'in 24 sayı kaydettiği ilk periyodu 33-14 önde tamamladı.

Onuralp Bitim'in 15 sayı kaydettiği ikinci periyotta da çok iyi bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 60-37 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili performansını sürdüren A Milli Takım, üçüncü çeyreğini 80-56 önde geçtiği karşılaşmadan 110-73 galip ayrıldı.

Dünya Kupası biletini alan ilk takım

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası'na elemelerden katılma hakkı kazanan ilk ekip oldu.

İlk turu 6'da 6 ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda da başarılı performansını sürdürdü.

İkinci turda ilk 2 müsabakayı kazanarak elemelerde 8'de 8 yapan ve liderliğini sürdüren milliler, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek.

Avrupa Elemeleri'nin namağlup tek takımı

Milliler, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci turdaki ilk 2 maçların sonucunda namağlup tek takım ünvanını aldı.

Ay-yıldızlı ekip, K Grubu'nda yer alan Polonya'nın ilk yenilgisini yaşamasının ardından mağlup olmayan tek ekip oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 26 Kasım'da deplasmanda İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, 29 Kasım'da ise İzlanda'yı ağırlayacak.

Bakan Bak, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'ndayız. Helal olsun size 12 Dev Adam!" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, daha sonra Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Koca bir dünya düşün ve Türkiye! Biz biraz aceleciyiz." mesajını paylaştı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur J Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İzlanda'yı 110-73 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, 2027'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

İletişim Başkanı Duran: “Tebrikler 12 Dev Adam”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Dünya Kupası'nda! FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı başaran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Ortaya koydukları mücadele, takım ruhu ve üstün performansla bizlere büyük bir gurur yaşatan Milli Takımımızın, Dünya Kupası'nda da ülkemizi en güçlü şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Tebrikler 12 Dev Adam!"