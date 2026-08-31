Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Aziz Aslan, Bestami Bodruk
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
Fotoğraf: Osman Bilgin / AA
DİYARBAKIR
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor takımları Diyarbakır Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
4. dakikadaki Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Sor'un şutunda kaleci Onana topu çıkardı.
11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
25. dakikada Onana ceza sahasının dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
37. dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Sor'ın sert şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.
42. dakikada Krasniqi'nin pasında ceza sahanın içinde Diagne'nin dokunduğu top, direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan dndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
70. dakikada Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Lafont, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
74. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
90. dakikada Mehmet Yeşil'in pasında Orban, kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.