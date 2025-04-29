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Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın, Ankara'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da düzenlendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve ABD Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi işbirliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkanlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir."

Açıklamada, bir sonraki toplantının gelecek yıl ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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