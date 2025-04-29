Dolar
38.46
Euro
43.93
Altın
3,328.46
ETH/USDT
1,815.90
BTC/USDT
94,950.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız." dedi.

29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız

Roma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor" ifadesini kullanarak, "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk firmaları İtalya'yı nasıl Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyorsa İtalyan firmaları Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya Afrika'ya açılan kapı olarak görsün." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tutuklu menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Bakan Kurum: İstanbul'da 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nde "Stratejik Ortak" oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı

Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet