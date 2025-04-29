Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız." dedi.
Roma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor" ifadesini kullanarak, "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk firmaları İtalya'yı nasıl Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyorsa İtalyan firmaları Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya Afrika'ya açılan kapı olarak görsün." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.