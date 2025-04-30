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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye milletimizin onlarca yıllık özlemidir

Utku Şimşek  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye milletimizin onlarca yıllık özlemidir

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İtalya ile) Sadece savunma sanayii değil, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörlerde de işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

"Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir." diyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda şu değerlendirmelerde bulundu;

"Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Suriye Hükümeti'nin de aynı hassasiyetle hareket ettiğini biliyoruz. Federatif yapı konusu ham hayalden öteye gitmeyen bir husustur. Suriye gerçekliğinde de yeri yoktur. Bölgemizde oldubittilere müsaade etmeyecek, Suriye ve bölgenin kalıcı istikrarını tehdit edecek, tehlikeye sokacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları, Suriye'deki yeni yönetim ile başlayan olumlu iklimi baltalama girişimidir. Komşumuz Suriye'yi yeni bir istikrarsızlık bataklığına sürükleyecek her türlü girişime karşı tepkimizi çeşitli şekillerde gösteririz."

"Trump'la ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum"

"Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telefon görüşmemiz oldukça samimiydi, verimliydi ve dostaneydi. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye konusunda da iki lider olarak birbirimizi anladığımızı görüyoruz. Dostum Trump'la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler. Kentsel dönüşüme karşı propaganda yapanlar, İstanbul'da yaşanacak felakette milletimizi bir başına bırakacak. İstanbul'u onların insafına terk edemeyiz." dedi.

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