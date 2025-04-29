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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Mümin Altaş, Barış Seçkin, Özcan Yıldırım  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Roma

Erdoğan, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından Quirinale Sarayı'na geçti.

29.04.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, Mattarella ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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İki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İtalya'nın, ikili ilişkilerini geliştirmekte ve işbirliğini ileriye taşımakta kararlı olduğunu, bu anlayışla 40 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşılacağını ifade etti.

Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları başta olmak üzere bölgedeki tüm çatışmaların sonlandırılması için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, bu bölgelerde öncelikle kalıcı ateşkese, ardından kalıcı barışa ulaşmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

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