ASEAN ülkeleri, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir araya geldi
Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğince Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin katılımıyla düzenlenen resepsiyonda Ramazan Bayramı kutlandı.
Ankara
Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, ASEAN ülkelerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.
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Büyükelçi Sazali'nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, fotoğraf çekimiyle devam etti.
Sazali, AA muhabirine, böyle bir etkinlikte Türkiye ve ASEAN üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, resepsiyon kapsamında Türkiye dahil Malezya'nın ortaklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ülkesinin mayısta düzenlenmesi planlanan ASEAN zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Sazali, bu zirvenin üye ülkelerin gelişimi için önemli olduğunu kaydetti.
Resepsiyonda, Asya mutfağına özgü yemek ikramı yapılırken, davetliler Malezya'ya özgü el yapımı ürünlerin sergilendiği alanı gezdi.