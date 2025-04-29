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Bakan Kurum: İstanbul'da 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 2 bin 928 binanın az hasarlı olarak tespit edildiğini, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Bakan Kurum: İstanbul'da 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik

Ankara

Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da bugün itibarıyla 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."

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