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Vefatının 20. yıl dönümünde Hasan Nail Canat’ı aynı ismi taşıyan torunu anlattı

Tiyatro sanatçısı şair ve yazar Hasan Nail Canat’ın vefatının üzerinden 20 yıl geçti. 61 yıllık ömrünün 40 yılını tiyatroya adayan Canat’ın mücadelesini ve sanat anlayışını, gazeteci ve yazar olan torunu Hasan Canat ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Vefatının 20. yıl dönümünde Hasan Nail Canat’ı aynı ismi taşıyan torunu anlattı

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