Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme Raporu’nun çıktıları neler?
İstanbul
İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme Raporu yayınlandı. Raporun detaylarını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim dünyasına yansımalarını, raporun editörü Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile konuştuk.