Gündem

TİKA'dan Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü'ne medya altyapı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü için kapsamlı bir medya altyapısı projesini hayata geçirdi.

Esat Fırat  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
TİKA'dan Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü'ne medya altyapı desteği Fotoğraf: Wassim Samih Seifeddine/AA

Beyrut

TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü Medya Stüdyosu Kurulumu Projesi çerçevesinde, Medya ve Rehberlik Departmanı'nın tamamı restore edildi ve modern bir podcast stüdyosu kuruldu.

Stüdyonun ses yalıtımı, elektrik ve aydınlatma tesisatı yenilendi; duvar ve zemin kaplamaları yapıldı. Yüksek çözünürlüklü kameralar, profesyonel mikrofonlar, ses kayıt cihazları, ışık ve bilgisayar sistemleri temin edilerek yayın için gerekli tüm teknik donanım sağlandı.

Ayrıca dinlenme alanına resepsiyon masası, kanepe ve kahve köşesi eklenerek stüdyo kullanıma hazır hale getirildi.

Başkent Beyrut'un Sed el-Buşriyye bölgesindeki Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen projenin açılış programına Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, İçişleri Müşaviri Albay Mustafa Koçyiğit, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral Edgard Lawandos ve Yardımcısı Tuğgeneral Cemil Tohme ile kurum mensubu askerler katıldı.

Büyükelçi Lütem, açılışta yaptığı konuşmada, projenin Türkiye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlülüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Yeni medya stüdyosunun yalnızca teknik bir yatırım olmadığını vurgulayan Lütem, "Renovasyonu yapılmış, modern ses ve görüntü ekipmanlarıyla donatılmış bu merkezin, Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün iletişim kapasitesini artıracağına ve faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasına imkân tanıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Lütem, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluğun, dayanışmanın ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral Lawandos da TİKA'nın hayata geçirdiği bu projenin önemine dikkati çekerek, projenin iki ülke ilişkilerindeki önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Lawandos, projenin sadece teknik bir yatırım değil aynı zamanda "insana ve kurumun imkanlarına yapılan bir katkı" olduğunu belirtti.

Medyanın artık ulusal güvenliğin temel direklerinden biri haline geldiğini vurgulayan Lawandos, yeni podcast projesinin devlet ile halk arasındaki bağı güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye hükümetine, Büyükelçi Lütem'e ve TİKA'ya teşekkür eden Lawandos, projenin "şeffaf, sorumlu ve halka yakın iletişimin başlangıcı" olduğunu kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın da yer aldığı Yüksek Savunma Konseyi'ne bağlı çalışan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü, Lübnan'ın iç güvenlik birimleri arasında önemli bir yere sahip. Kurum, bu sene 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

