Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin 9 şüpheliye tutuklama talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Efsa Çağla Yavuz  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan 14 şüpheli cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A. ve S.Ç, "zimmet ve ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama, Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A. ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

