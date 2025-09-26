Dolar
41.57
Euro
48.68
Altın
3,769.28
ETH/USDT
4,010.30
BTC/USDT
109,062.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni

Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Abdullah Sarica  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni

Ankara

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müştekiler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık bürokratları ve genel müdürlük personelinden Levent Kırcan, Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmemesini Danıştaya taşıdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Danıştay 1. Dairesi, isnat edilen eylemlerin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğuna karar verdiği Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz için soruşturma izni verdi.

Daire, Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında ise soruşturma izni vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın Trump ile yaptığı görüşme gayet olumlu bir çerçevede gerçekleşmiştir
Bursa'da orman yangını çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu"nda konuştu
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin 9 şüpheliye tutuklama talebi

Benzer haberler

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ni 2 milyon kişi ziyaret etti

Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

"Dünyanın ilk kadın deri profesörüne", kültürel miras taşıyıcısı unvanı

"Dünyanın ilk kadın deri profesörüne", kültürel miras taşıyıcısı unvanı
GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
Galata Kulesi 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak

Galata Kulesi 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet