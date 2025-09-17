"Dünyanın ilk kadın deri profesörüne", kültürel miras taşıyıcısı unvanı
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanı verildi.
İzmir
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk kadın deri profesörü unvanını taşıyan Bayramoğlu, akademik alandaki çalışmalarının yanı sıra geleneksel bilgi ve üretim biçimlerine yönelik katkılarıyla da öne çıkıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel mirasının yaşatılması amacıyla yürütülen değerlendirme süreci sonunda verilen unvanla Bayramoğlu, Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına ve uluslararası alanda temsil edilmesine yönelik çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.