Gündem

Bursa'da orman yangını çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Semih Şahin, Ayhan Fidan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Bursa'da orman yangını çıktı

Bursa

İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

