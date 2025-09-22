Dolar
Kültür

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ni 2 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, bu yıl 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Fevzi Kemal Karagöz  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Gaziantep

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 gün süren festival kapsamında Festival Park başta olmak üzere şehrin dört bir yanında sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Yaklaşık 50 farklı noktada 400 etkinliğin gerçekleştirildiği festival, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiye hitap etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen 6. Gaziantep Opera ve Bale Festivali de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şahin, 9 gün boyunca festival alanlarının yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu yıl festivalimizi ağız tadıyla, huzur ve mutlulukla geçirdik. Yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti. Festivale sadece Gaziantep'ten değil, çevre illerden ve yurt dışından da çok sayıda ziyaretçi geldi. Toplamda 11 ili kapsayan büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptık. Gelen mutlu, hizmet veren mutlu, esnaf mutlu. Festival sadece yeme içme etkinliklerinden ibaret değil. El sanatları ve kadın kooperatiflerine ait özel bölümler de vardı. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan güçlü bir destek aldık. Her gün çok değerli sanatçılar sahne aldı. Hijyeni, sunumu ve estetiğiyle, kurumlarımızın desteği ve iş birliği sayesinde festivalimizi başarıyla tamamladık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
