Dolar
43.73
Euro
51.92
Altın
5,025.35
ETH/USDT
2,060.30
BTC/USDT
69,086.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fransız Bakan Forissier, Türkiye ziyaretiyle ikili ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak istiyor

Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier'nin 16-17 Şubat'taki Türkiye ziyareti vesilesiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak istediği bildirildi.

Esra Taşkın  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Fransız Bakan Forissier, Türkiye ziyaretiyle ikili ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak istiyor

Paris

Fransız bir diplomatik kaynaktan yapılan açıklamada, Forissier'nin 16-17 Şubat'ta Türkiye'yi, ardından 18 Şubat'ta Arnavutluk'u ziyaret edeceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Fransız bakanın Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başladığı bir bağlamda gerçekleştiği ve ikili ekonomik ve diplomatik ilişkilerde iyileşme yaşandığı aktarıldı.

Ziyaretin ikili ekonomik ilişkileri artırmayı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel güç olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dinamik yakalamak istediğine dikkati çekilirken, "Nicolas Forissier'nin seyahatinin arkasında diplomatik ve ekonomik dinamiği yeniden canlandırma isteği yatıyor." denildi.

Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacminin 2025'te rekor seviyeye ulaşarak 23,8 milyar avro olarak kayıtlara geçtiği hatırlatılan açıklamada, Türkiye piyasasında faaliyet gösteren yüzlerce Fransız firmada en az 143 bin kişinin çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, Fransız firmalarının gelecek 3 yılda Türkiye'ye ek 5 milyar avro yatırım yapabileceği, Forissier'nin Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşeceği bildirildi.

Fransız bakanın Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısına da katılacağı ifade edilen açıklamada, bu ziyaretle iki ülke ilişkilerine yeni bir soluk getirmek istendiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın karbonsuzlaşmayla ilgili tüm meseleleri Türkiye ile görüşmek istediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında karar
Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşinin rüşvet aldığı iddiası
Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı
Türkiye, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlardaki asılsız iddiaları reddetti
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ganalı mevkidaşıyla görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşinin rüşvet aldığı iddiası

Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşinin rüşvet aldığı iddiası

Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı

Türkiye, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlardaki asılsız iddiaları reddetti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ganalı mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ganalı mevkidaşıyla görüştü
Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi

Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi
Fransız Bakan Forissier, Türkiye ziyaretiyle ikili ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak istiyor

Fransız Bakan Forissier, Türkiye ziyaretiyle ikili ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet