Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranları 2 kat arttı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Geçen seneye göre sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranlarımız 2 kat artmış durumda. Bu da insanımızın sigarayla mücadelede bize destek verdiğini gösteriyor." dedi.
Programı kapsamında Zonguldak'a gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ile kent protokolü tarafından karşılanan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, daha sonra yetkililerden kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Memişoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ettiklerini söyledi.
Zonguldak'ın madencisiyle Türkiye'ye enerji veren ve büyük hizmetler sunan bir şehir olduğunu belirten Memişoğlu, "Özellikle madenci kardeşlerimize milletim adına teşekkür ediyorum. Depremde de bildiğiniz gibi büyük özveriyle insanların hayatlarını kurtaran, madene emek veren herkese şükranlarımı arz ediyorum." dedi.
Memişoğlu, Zonguldak'a daha iyi sağlık hizmeti ulaştırmak için planlama ve istişareler yapacaklarını dile getirerek, kentte son 22 yılda 7'si hastane olmak üzere 31 sağlık tesisi inşa ettiklerini anlattı.
Memişoğlu, sağlıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti sunulsa da önemli olanın sağlıklı kalmak olduğunu vurgulayarak, "Bağımlılık, hareketsizlik, maalesef kilo gibi kötü alışkanlıklardan, sağlıklı kalmayı engelleyecek hususlardan uzak durmamız lazım. Bu konuda da özellikle sigarayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şunu da gördük, geçen seneye göre sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranlarımız 2 kat artmış durumda. Bu da insanımızın sigarayla mücadelede bize destek verdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Yaklaşan ramazan ayının hayırlı olması dileğinde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"İnsanlarımız oruç tutacak, bu nefsin esasında terbiyesi. Sigara içen arkadaşlarımız ramazanı fırsat bilsinler ve sigarayı sağlıkçıların yardımıyla bıraksınlar çünkü bedenlerine, sağlıklarına, etraflarına zarar. Onun için gönüllülük esasıyla sigaranın bırakılmasına öncelik veriyoruz. Bunun yanında Zonguldak'ta da merkezde Sağlıklı Hayat Merkezimizin planlamasını yapacağız, en kısa zamanda da hizmete kazandıracağız."
Bakan Memişoğlu, kentteki programı kapsamında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığına geçtiği sırada güzergahta bulunan esnafı ziyaret edip hayırlı işler diledi.
Parti anı defterini imzaladıktan sonra partililere hitap eden Memişoğlu, geçmişte sağlıkta yaşanan sorunlara değinerek, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de sağlıkta yaşanan gelişmelerden örneklerle bahsetti.
Memişoğlu, bu kadar çaba ve emeğin AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bugün 271 bin yatağın 185 bini tamamen tek-çift kişilik, 'nitelikli yatak' dediğimiz dünyanın en iyi standardı olan fiziki altyapılara ulaşmış durumda. Türkiye'de 46 olan tıp fakültesi sayısı, bugün 126 tıp fakültesine ulaşmış durumda. Senede 4 bin 500 hekim mezun ederken bugün 16 bin hekim, insanlarımıza hizmet sunmak için mezun oluyor. Bu gelişim, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyada çok önemli yere geldiğini gösteriyor. 'Bunun daha iyisini nasıl yapabiliriz'i tartışıyoruz. Biz söz, kavga değil, iş yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz çünkü biliyoruz ki insanlarımızın hizmetkarıyız. Vatandaşımızın derdiyle dertlenen liderine inanmış dava insanlarıyız."