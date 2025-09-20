Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,466.70
BTC/USDT
115,946.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuşuyor
logo
Kültür

Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali başladı.

Şeyma Güven  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Ankara Kültür Yolu Festivali başladı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Festivalin açılışı, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Şahin ve Terzi, festival kapsamında Mustafa Ayaz Müzesi'nde açılan "Balkan Naci İslimyeli: İz ve Bellek Sergisi"ni gezdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on üçüncü durağı olan Ankara, 28 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali süresince 110 farklı noktada konser, tiyatro, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleri olmak üzere 702 etkinlik gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü
İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

Ankara Kültür Yolu Festivali başladı

Cemal Toy Atölyesinin "Tek ve Çok" sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul resimleri 10 Ekim'e kadar görülebilecek

"Dünyanın ilk kadın deri profesörüne", kültürel miras taşıyıcısı unvanı

"Dünyanın ilk kadın deri profesörüne", kültürel miras taşıyıcısı unvanı
GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
Galata Kulesi 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak

Galata Kulesi 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet