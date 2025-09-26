Dolar
41.57
Euro
48.60
Altın
3,740.50
ETH/USDT
3,923.50
BTC/USDT
109,449.00
BIST 100
11,377.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Neriman Senanur Torun  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere 10 şüpheli tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 113 şüpheli adliyede
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Muğla açıklarındaki teknede 210 kilogram skunk ele geçirildi
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı
Yargıtay "darbe iyidir iyi" paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı

Yargıtay "darbe iyidir iyi" paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet