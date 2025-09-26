Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.
İngiltere Başbakanı Starmer'i ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini kaydetti.