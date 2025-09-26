Dolar
41.57
Euro
48.61
Altın
3,773.15
ETH/USDT
3,990.00
BTC/USDT
109,538.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefon görüşmesi yaptı.

Kaan Bozdoğan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer'i ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
TİKA'dan Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü'ne medya altyapı desteği
Esenler'de 15 bin esnaf bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlayacak
Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayanların yakınlarından İsrailli yetkililere suç duyurusu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

İngiltere'yi "İsrail'e koşulsuz destek"ten Filistin Devleti'ni tanımaya götüren süreç

Trump’ın İngiltere ziyareti: Diplomaside "özel ilişkiler" dönemi

Trump’ın İngiltere ziyareti: Diplomaside "özel ilişkiler" dönemi
İngiltere ile ABD arasındaki yatırım anlaşması, İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

İngiltere ile ABD arasındaki yatırım anlaşması, İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak
Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet