Dolar
41.57
Euro
48.65
Altın
3,772.52
ETH/USDT
3,984.90
BTC/USDT
109,600.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesiyle bazı ana arter, cadde ve ara yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle seyrediyor.

Gökçe Karaköse, Ali Cevahir Aktürk, Adem Koç, Yasin Cingöz  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul

Kentte mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla artan trafik yüzünden Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda gecikmeler yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk Acıbadem'den Ataşehir'e kadar uzanırken, Edirne istikametinde Sancaktepe'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor. Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM Otoyolu bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda da Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de sürücüler ağır seyrediyor.

Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu'da da trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Avcılar D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde ise yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal arasında ve Kemerburgaz ayrımında da sürücüler güçlükle ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
TİKA'dan Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü'ne medya altyapı desteği
Esenler'de 15 bin esnaf bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlayacak
Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayanların yakınlarından İsrailli yetkililere suç duyurusu

Benzer haberler

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

DMM "Boğaz köprüleri ve otoyollar yabancılara satılıyor" iddiasını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet