Dolar
41.57
Euro
48.58
Altın
3,752.72
ETH/USDT
3,935.30
BTC/USDT
109,341.00
BIST 100
11,255.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul’da Anadolu Ajansı Spor Masası’na konuk oluyor.
logo
Dünya

Kremlin: Türkiye egemen bir devlet olarak Rusya ile işbirliğine kendisi karar verir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisinin karar verdiğini söyledi.

Ali Cura  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Kremlin: Türkiye egemen bir devlet olarak Rusya ile işbirliğine kendisi karar verir

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumlayan Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti.

Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görüyorsa, bu yönde alışverişe devam edeceğini kaydetti.

Bazı NATO ülkeleri diplomatlarının Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesi halinde düşürülmesini istediği iddialarına değinen Peskov, Rus savaş uçaklarının başka bir ülkenin hava sahasına izinsiz girdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Peskov, bu yönde ikna edici hiçbir kanıtın sunulmadığına dikkati çekerek, "Savaş uçaklarımızın tüm uçuşlarını uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirdiği konusunda ısrarcıyız." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in "Rusya savaşı bitirmezse, Kremlin yetkilileri en yakın sığınağın nerede olduğunu bilmeli." şeklindeki açıklamalarına yanıt veren Peskov, Zelenskiy'in "sponsorlarına iyi bir asker" olmaya çalıştığını söyledi.

Peskov, "Cephedeki gerçek durum tam tersini gösteriyor. Ukrayna'nın durumu ve müzakere pozisyonu her geçen gün kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor
"Soğuk Savaş" programı sunucusu Soydemir ve konuk Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi
Osmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde KKKA hastalığı nedeniyle bu yıl 10 kişi hayatını kaybetti
Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor

Benzer haberler

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor

Kremlin: Türkiye egemen bir devlet olarak Rusya ile işbirliğine kendisi karar verir

Osmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde KKKA hastalığı nedeniyle bu yıl 10 kişi hayatını kaybetti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde KKKA hastalığı nedeniyle bu yıl 10 kişi hayatını kaybetti
BM Genel Kurulu'nun ilk haftasına Filistin damgasını vurdu

BM Genel Kurulu'nun ilk haftasına Filistin damgasını vurdu

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin 6 sanığın tekrar yargılandığı davada karar

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin 6 sanığın tekrar yargılandığı davada karar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet