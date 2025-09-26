Dolar
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul’da Anadolu Ajansı Spor Masası’na konuk oluyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde KKKA hastalığı nedeniyle bu yıl 10 kişi hayatını kaybetti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bu yıl hastanelerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Serhat Zafer  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde KKKA hastalığı nedeniyle bu yıl 10 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Şengönül, düzenlediği basın toplantısında, göreve gelmesinin ardından geçen 1 yılı değerlendirdi.

Üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden yeni hastane binasının yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Şengönül, hastaneyi en kısa zamanda hizmete sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şengönül, KKKA hastalığıyla ilgili bu yıl hastanelerine başvuran hasta sayısı hakkında bilgi vererek, "KKKA şüphesiyle 204 hasta hastanemize başvurdu. Bunlardan 110'unun testi pozitif çıktı, yani gerçekten enfekte olmuşlar. Bunlardan 10'u vefat etti." dedi.

"Enfekte olan 110 kişiden 100'ü kurtarıldı"

Vefat edenlerin genelde hastalığın son döneminde hastaneye başvuran kişiler olduğuna dikkati çeken Şengönül, tedavide yaklaşık yüzde 90'lık başarı elde edildiğini vurguladı. Şengönül, "110 kişiden 100'ü kurtarıldı. Bu önemli bir başarı ve üniversitemizin bu anlamda önemli bir merkez haline geldiği anlamına gelir. Türkiye'de bu başarı oranı hiçbir yerde yok. Uzmanlarımız, sağlık personelimiz bu konuda uzmanlaştı. Enfekte olanların yüzde 37'sini ise çocuklar oluşturuyor." diye konuştu.

Türkiye'de borcu bulunmayan 4 üniversite hastanesinden biri olma özelliğinin mutluluğunu da yaşadıklarını dile getiren Şengönül, üniversitede ve hastanede devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

"Aşı çalışmalarında şu an faz 1 dönemi tamamlandı ve faz 2'ye geçildi"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ise KKKA'da İsveç kökenli olarak aşı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinin bu çalışmaya katkıda bulunduğunu bildiren Doğan, "Aşı çalışmalarında şu an faz 1 dönemi tamamlandı ve faz 2'ye geçildi. Faz 2'nin bir kısmı da önümüzdeki yıl için inşallah bizim üniversitemizde alınacak. Faz 2'den sonra inşallah faz 3'te aşı piyasaya çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

Üniversitelerinde görevli Prof. Dr. Nazif Elaldı'nın bu konuda büyük uğraş verdiğini ifade eden Doğan, aşı çalışmalarının gelecek yıl biraz daha hız kazanmış olacağını kaydetti.

