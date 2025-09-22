Bakan Yumaklı: Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız. Çünkü suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak." dedi.
Sivas
Bir dizi program için Sivas'ta bulunan Yumaklı, 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ve Sivas Hafik Koç Regülatörü ve İletim Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 1,5 milyar lira maliyetle hayata geçecek yatırımların şehre hayırlı olmasını diledi.
Projelerin taşkın önleme ve şehrin içme suyu problemine çözüm olacağını belirten Yumaklı, suyun her damlasında kıymet, her damlasında hayat olduğunu ifade etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bugünün dünyasında bunun öneminin daha da ortaya çıktığını vurgulayan Yumaklı, "Suyu merkeze alarak farklı disiplinlerden binlerce çalışma arkadaşımızla, ülkemizin tarımsal üretimine, suyuna, ormanına, gıdasına yön veriyoruz." dedi.
Bakanlık olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve arazi toplulaştırması yapmak için çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, "Amacımız tarım arazilerinden en yüksek verimi almak aynı zamanda yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak istiyoruz." diye konuştu.
"Yakın gelecekte suyla alakalı konular hayat meselesi olacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde su verimliliği seferberliğini yürüttüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Tüm bu çalışmalar suyun her damlasının kıymetini bilerek ona sahip çıkma amacını taşıyor. Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız. Çünkü suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak. Bugün su kaynakları üzerinde yoğun bir baskının olduğunu biliyoruz. Yakın gelecekte, iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte bu baskının yanı sıra suyun elde edilmesi ve suya erişimle alakalı konular hayat meselesi olacak. Su kaynaklarının artmadığı ama suya olan ihtiyacın arttığı günümüzde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Suyun korunmasıyla vatanın korunması arasında bir fark görmüyorum' düsturundan hareketle gece gündüz çalışıyoruz."
"Su ve sulama alanında 11 binin üzerinde proje hayata geçti"
Bakan Yumaklı, yeni tesisleri hizmete alarak suyu insanlarla, bereketli topraklarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.
Son 23 yılda suya yön veren politikalar geliştirerek birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yumaklı, "Su ve sulama alanında 11 binin üzerinde proje hayata geçti. 1802 baraj ve gölet inşa ettik." dedi.
Yumaklı, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu tesislerini hizmete aldıklarını, taşkın kontrol tesisleri ve atık su arıtma tesisleri kurduklarını, yer altı barajları inşa ettiklerini anlattı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ili ciddi biçimde etkileyen taşkın hadisesinin yaşandığını belirten Yumaklı, son dönemde yapılan tesislerle herhangi can ve mal kaybının olmadığını dile getirdi.
Sivas'ın içme suyu meselesini çözüme kavuşturacak
Bakan Yumaklı, Sivas'ta temeli atılan 4 Eylül Barajı mansap düzenlemesiyle 4 mahalledeki 4 bin 120 yapı ve 877 dekar tarım arazisinin taşkın ve rüsubat zararlarından korunacağını söyledi.
Sivas'ın içme suyu meselesini çözüme kavuşturacak Hafik Koç Regülatörü ve İçmesuyu İsale Hattı'nın tamamlandığında il merkezine yıllık 16,3 milyon metreküp su temini sağlayacağını belirten Yumaklı, "Böylece yaklaşık 390 bin kişilik içme suyu sağlanmış olacak. Bu tesisin yapılması ile Sivas il merkezinin 2053 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı güvenceye alınmış olacak. Ardından Koç Regülatörü’nün yaklaşık 4 kilometrelik membasında yapımı planlanan Koç Barajı ile yıllık 30,8 milyon metreküp içme suyu daha sağlanarak, Sivas il merkezinin 2070 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak." ifadelerini kullandı.
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise iklim değişikliyle beraber suyun öneminin daha da arttığını söyledi.
Ülkede her alanda çok güzel çalışmalar yapıldığını belirten Güler, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.
Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve DSİ çalışanları katıldı.
"Üreticimizi mağdur edecek piyasa dalgalanmalarına hiçbir zaman için müsaade etmiyoruz"
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Başmüdürlüğü hizmet binası açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, açılışın sadece yeni bir binayı değil, aynı zamanda bölge ve ülke için daha güçlü, daha verimli bir tarım vizyonunu temsil ettiğini söyledi.
Bu tesis sayesinde TMO'nun bölgedeki çiftçilere daha etkin ve hızlı hizmet sunacağını belirten Yumaklı, açılışın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Bakanlık olarak çiftçilerin alın terini ve emeğini her şeyden üstte tutmaya gayret ettiklerini dile getiren Yumaklı, "Üreticimizi mağdur edecek piyasa dalgalanmalarına hiçbir zaman için müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz." dedi.
"Belirlediğimiz ürün fiyatları, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı"
Bakan Yumaklı, 1930'larda silo olarak inşa edilen ve TMO'nun mülkiyetine geçen binanın modern bir idari binaya dönüşerek çiftçilere modern bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.
TMO'nun çiftçinin her zaman dostu ve her zaman yanında olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Türkiye'de lisanslı depo kavramını oluşturan ve bugün itibarıyla yaklaşık 14 milyon tona ulaşmış lisanslı depolama kapasitemizle hem kayıtlılığı hem de bu kaliteyi sunanlara teşekkür ediyorum. Bu yıl çiftçilerimizin emeğini güvence altına almak için belirlediğimiz ürün fiyatları, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Çok farklı eleştiriler olabilir ama genel itibarıyla bu noktada TMO'nun elinin değdiği bütün ürünler için bu memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu sezon yaşanan kuraklığa rağmen TMO 600'den fazla yerde alım noktası açtı ve önemli miktarda ürün alımı gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda oluşturduğumuz güçlü stoklarımız sayesinde, bu yıl itibarıyla ülkemizin herhangi bir probleminin olmadığının altını çizmek istiyorum. Türkiye, yeni hasat dönemine kadar kendine yetecek düzeyde hububat üretebilmektedir ve TMO'nun güvencesiyle stoklarımız güçlü durumdadır."
Yumaklı, "Tarımda Türkiye Yüzyılı" hedefine ulaşmada en büyük güvencelerinin sektör paydaşlarının azmi ve alın teri olduğunu belirterek, "Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise tarihi binayı aslına uygun olarak koruyan ve modern hizmet binasına dönüştüren TMO yetkililerine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.