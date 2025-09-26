Dolar
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

Esenler'de 15 bin esnaf bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlayacak

Esenler Belediyesince başlatılan "Bugünkü Kazancım Gazze İçin" kampanyası kapsamında ilçedeki 15 bin esnaf bugün elde edeceği geliri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla bölgeye ulaştıracak.

Mücahit Türetken  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Esenler'de 15 bin esnaf bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlayacak

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası (EBESO), Esenler Şoförler Esnaf Odası ile Tekstilkent ve Giyimkent işbirliğiyle Gazze için bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında ilçede faaliyet gösteren 15 bin esnaf bugün yapacakları satışlardan elde ettikleri geliri AFAD aracılığıyla Gazze'ye bağışlamaya karar verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen kampanyanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze'de yaşanan zulme hep birlikte şahit olduklarını belirtti.

Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmanın geçmişten, inançtan ve kültürden gelen bir haslet olduğuna dikkati çeken Gül, "Devlet olarak dünyanın dört bir yanında Gazze'ye ses olmaya devam ediyoruz. Elbette ekonomik olarak yapılan her katkının bir değeri vardır ancak asıl önemli olan tüm farklılıkları bir kenara bırakıp mazlumun yanında durabilmektir. Esenler'deki 15 binden fazla esnafın tamamına yakınının bu hassasiyeti göstermesi, siyasi partilerimizin bu konuda ittifak etmesi, bana göre Türkiye'ye ve dünyaya verilecek en güzel mesajdır." ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye nefes olacağız"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise kampanyanın aynı zamanda bir vicdan seferberliği olduğunu vurguladı.

Esenler'den Gazze'ye yürekten selam göndermek için ilçenin tüm kamu kuruluşları ve esnafıyla Gazze için ortak duruş sergilediklerini dile getiren Göksu, "Bir haftadır Esenler'in tüm sokaklarını tek tek dolaşarak bu projeyi anlattık. İlçemizde bulunan 15 bin 700 esnafın yüzde 99,9'u projeye destek vereceğini ifade etti. Hep birlikte seferber olduk. Tüm siyasi partilerimiz de bu projeye destek verdi. Gazze'ye nefes olacağız." açıklamasında bulundu.

Göksu, gelecek ay yapılacak belediye meclis toplantısında alınacak kararla Gazze'de ayakta kalan tek hastane olan Vefa Hastanesinin işletmesini bir yıl boyunca başka belediyeyle birlikte üstleneceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kampanya kapsamında ilk alışverişini ilçedeki çeyiz dükkanından yapan Göksu, satın aldıklarını belediyenin evlenen çiftlere destek için kurduğu Çeyiz Evi'ne bağışlayacağını bildirdi.

Kampanyaya destek veren Vali Gül de satın aldığı 100 parça eşyayı Çeyiz Evi'ne gönderdi.

