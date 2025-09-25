Dolar
Almanya’da kritik gündem başlıkları: Aşırı sağın yükselişi, BM gündeminin yansımaları, olası Türkiye ziyareti

Tuba Memiş Çürük  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Almanya’da kritik gündem başlıkları: Aşırı sağın yükselişi, BM gündeminin yansımaları, olası Türkiye ziyareti

Ankara

Nüfusun yaşlanması, emeklilik tartışmaları, sağlık harcamaları... Almanya’da aşırı sağın oy oranı artıyor. Berlin, BM Genel Kurulu’nu yakından takip etti. Başbakan Merz’in 30 Ekim’de Ankara’ya ziyareti bekleniyor. Mahreç Dünya'da bu hafta Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile Almanya'nın gündemini konuştuk.

