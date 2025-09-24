Dolar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor
Osmanlı döneminde İstanbul’a getirilen “Silvan Yazıtı” İsrail için neden önemli?

Betül Sümeyye  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Osmanlı döneminde İstanbul’a getirilen “Silvan Yazıtı” İsrail için neden önemli?

İstanbul

Kudüs’ün en eski Müslüman mahallesi Silvan’da 1880’lerde bulunan ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilen Silvan Kitabesi’nin tarihini ve bu yazıtın modern İsrail siyaseti açısından neden sembolik bir değer taşıdığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu ile konuştuk.

