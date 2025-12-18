Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
Trump ve Musk neden Güney Afrika’yı hedef alıyor?

18.12.2025
Trump ve Musk neden Güney Afrika’yı hedef alıyor?

Ankara

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Güney Afrika’daki ırk ayrımı rejiminde siyahların uğramadığı düzeyde ayrımcılığa bugün beyazların uğradığını ileri sürdü. Trump da uluslararası arenada G. Afrika’yı tecrit etmeye çalışıyor. Asıl mesele Filistin mi?

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
