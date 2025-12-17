Dolar
42.72
Euro
50.27
Altın
4,334.13
ETH/USDT
2,979.40
BTC/USDT
89,357.00
BIST 100
11,286.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Sapanca Gölü neden kritik eşiğe düştü?

Nüfusun en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nin kritik su kaynağı Sapanca Gölü’ndeki sıkıntıları ve alınması gereken tedbirleri Prof. Dr. Meriç Albay ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Sapanca Gölü neden kritik eşiğe düştü?

KADEM'in "Geleceğe İşbaşı Projesi" 7. dönem mezunlarını verdi
Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi
CTE, "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddiasını yalanladı
ASKİ Genel Müdürü Akçay, başkentteki barajların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti

Benzer haberler

Sapanca Gölü neden kritik eşiğe düştü?

Sapanca Gölü neden kritik eşiğe düştü?

Alt sindirim sistemi hastalıkları kimleri tehdit ediyor?

"Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası" kitabı hangi ihtiyaçtan doğdu?

ABD’nin yeni stratejik öncelikleri dünyayı nasıl etkileyecek?

ABD’nin yeni stratejik öncelikleri dünyayı nasıl etkileyecek?
Kitab-ı Bahriyye'deki Türkçe yer isimlerinin tarihi kökenleri neler?

Kitab-ı Bahriyye'deki Türkçe yer isimlerinin tarihi kökenleri neler?
Trump'un yeni strateji belgesi AB'yi neden kızdırdı?

Trump'un yeni strateji belgesi AB'yi neden kızdırdı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet