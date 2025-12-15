Alt sindirim sistemi hastalıkları kimleri tehdit ediyor?
Ankara
Sessiz ilerleyen gastrointestinal hastalıklar toplumda sanılandan daha yaygın. Alt sindirim sistemi hastalıkları neler, hangi belirtiler risk işareti sayılıyor? Gastrointestinal sistemde kanamalar ne zaman tehlikeli hale geliyor? Alt sindirim sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi yaklaşımlarını, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğr. Üyesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.