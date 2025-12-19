Dolar
logo
Podcast

Gazze müzakereleri neden tıkandı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Gazze müzakereleri neden tıkandı?

Ankara

Gazze Şeridi’ndeki soykırım ardından ateşkes ilan edildi ama bölgeye yeni bir düzen nasıl getirilecek? İsrail, neden müzakereleri kilitliyor? 

ABD Başkanı Trump, tıkanıklığı gidermek isterken sürecin en önemli ülkelerinin yetkilileri Miami’de toplanıyor.

