Trump-Erdoğan görüşmesi neler getirecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin ayrıntılarını ve BM Genel Kurulu açılışında yaşananları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Trump-Erdoğan görüşmesi neler getirecek?

