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Türkiye-ABD ilişkileri nereye gidiyor?

Bu hafta Amerika Masası’nda, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Washington ziyaretinin yanı sıra Trump yönetimini sarsan “Signalgate” skandalının ortaya serdiklerini, Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Türkiye-ABD ilişkileri nereye gidiyor?

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