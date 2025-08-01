Dolar
40.67
Euro
46.46
Altın
3,287.55
ETH/USDT
3,622.00
BTC/USDT
114,800.00
BIST 100
10,741.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. -VTR-
logo
Podcast

ABD siyasetinde İsrail’e koşulsuz destek dönemi kapanıyor mu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
ABD siyasetinde İsrail’e koşulsuz destek dönemi kapanıyor mu?

Ankara

ABD Senatosu, İsrail’e yapılacak 675 milyon dolarlık silah satışını durdurmaya yönelik iki ayrı tasarıyı reddetti. Ancak Demokrat senatörlerin yarısından fazlasının “ret” oyu kullanması, Amerikan siyasetinde İsrail’e yönelik yaklaşımda önemli bir değişimin sinyali olabilir. Detayları, Anadolu Ajansı Washington Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Dünya Emzirme Haftası paylaşımı
Tekirdağ'da makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanan zanlılar adliyede
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 940 şüpheli yakalandı
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak

Benzer haberler

ABD siyasetinde İsrail’e koşulsuz destek dönemi kapanıyor mu?

ABD siyasetinde İsrail’e koşulsuz destek dönemi kapanıyor mu?

Rusya’daki 8,8 büyüklüğünde depremin etkileri ne oldu?

İngiltere’nin “Filistin’i tanıma” kararı ateşkes için çözüm olabilecek mi?

Şanlıurfa'daki 490 mezar taşı kent tarihine nasıl ışık tutuyor?

Şanlıurfa'daki 490 mezar taşı kent tarihine nasıl ışık tutuyor?
Kuraklık, yangınlar ve rekor sıcaklıklar: İklim krizinde yeni eşik aşıldı mı?

Kuraklık, yangınlar ve rekor sıcaklıklar: İklim krizinde yeni eşik aşıldı mı?
Yayıncılıkta ‘yerli ve milli’ olmak neden önemli?

Yayıncılıkta ‘yerli ve milli’ olmak neden önemli?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet