ABD siyasetinde İsrail’e koşulsuz destek dönemi kapanıyor mu?
Ankara
ABD Senatosu, İsrail’e yapılacak 675 milyon dolarlık silah satışını durdurmaya yönelik iki ayrı tasarıyı reddetti. Ancak Demokrat senatörlerin yarısından fazlasının “ret” oyu kullanması, Amerikan siyasetinde İsrail’e yönelik yaklaşımda önemli bir değişimin sinyali olabilir. Detayları, Anadolu Ajansı Washington Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.