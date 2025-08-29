ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?
ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek ulusal muhafızları Demokrat valilerin yönettiği eyaletlere gönderiyor. Peki bu adımın arkasında nasıl bir siyasi hesap var?Demokratların yönetimde olduğu eyaletler bu karara direnç gösterebilir mi? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.