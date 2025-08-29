Dolar
41.15
Euro
48.04
Altın
3,413.40
ETH/USDT
4,374.60
BTC/USDT
110,036.00
BIST 100
11,366.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek ulusal muhafızları Demokrat valilerin yönettiği eyaletlere gönderiyor. Peki bu adımın arkasında nasıl bir siyasi hesap var?Demokratların yönetimde olduğu eyaletler bu karara direnç gösterebilir mi? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Fidan: Dünyanın soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var, Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?

ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?

İsrail’e yaptırımın reddedilmesinin ardından 8 bakanın toplu istifa ettiği Hollanda’da neler oluyor?

İsrail’in Gazzelileri tehcir planında neden özellikle Güney Sudan var?

Karadeniz sahilindeki atık araştırmasından çıkan sonuçlar hangi tabloyu ortaya koydu?

Karadeniz sahilindeki atık araştırmasından çıkan sonuçlar hangi tabloyu ortaya koydu?
İsrail’in Orta Doğu’daki çatışma sahasını genişletmesi nasıl sonuçlanabilir?

İsrail’in Orta Doğu’daki çatışma sahasını genişletmesi nasıl sonuçlanabilir?
ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yığınağı bölge ülkelerini neden rahatsız etti?

ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yığınağı bölge ülkelerini neden rahatsız etti?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet