Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,360.00
BTC/USDT
108,519.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında TBMM’den Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne (I. TBMM Binası) geçit töreni düzenleniyor. İsveçin başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Podcast

Savarona Türk Deniz Kuvvetleri envanterine nasıl kazandırıldı?

Betül Sümeyye Us  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Savarona Türk Deniz Kuvvetleri envanterine nasıl kazandırıldı?

İstanbul

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı da ziyaretçilere açıldı. Savarona hangi tarihi olaylara tanıklık etti? 56 günlük Savarona günlerinde Atatürk hangi devlet işlerini yürüttü? Atatürk’ün vefatından sonra gemi nasıl kullanıldı? Detayları Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İşipek ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 621 kişi gözaltına alındı
Dünyada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su akışının durduğu alanlar ot öbekleriyle kaplandı
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na katılacak aktivistler yarın yola çıkacak
Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Benzer haberler

Savarona Türk Deniz Kuvvetleri envanterine nasıl kazandırıldı?

Savarona Türk Deniz Kuvvetleri envanterine nasıl kazandırıldı?

TEKNOFEST heyecanı "Mavi Vatan"a taşındı

ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?

İsrail’e yaptırımın reddedilmesinin ardından 8 bakanın toplu istifa ettiği Hollanda’da neler oluyor?

İsrail’e yaptırımın reddedilmesinin ardından 8 bakanın toplu istifa ettiği Hollanda’da neler oluyor?
İsrail’in Gazzelileri tehcir planında neden özellikle Güney Sudan var?

İsrail’in Gazzelileri tehcir planında neden özellikle Güney Sudan var?
Karadeniz sahilindeki atık araştırmasından çıkan sonuçlar hangi tabloyu ortaya koydu?

Karadeniz sahilindeki atık araştırmasından çıkan sonuçlar hangi tabloyu ortaya koydu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet