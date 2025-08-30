Savarona Türk Deniz Kuvvetleri envanterine nasıl kazandırıldı?
İstanbul
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı da ziyaretçilere açıldı. Savarona hangi tarihi olaylara tanıklık etti? 56 günlük Savarona günlerinde Atatürk hangi devlet işlerini yürüttü? Atatürk'ün vefatından sonra gemi nasıl kullanıldı? Detayları Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İşipek ile konuştuk.