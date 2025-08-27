Dolar
İsrail’in Gazzelileri tehcir planında neden özellikle Güney Sudan var?

Betül Sümeyye Us  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
İsrail’in Gazzelileri tehcir planında neden özellikle Güney Sudan var?

İstanbul
Uluslararası medyada çıkan haberlere göre İsrail, Filistinlileri Gazze’den çıkarmak için yeni adres olarak Afrika ülkelerini gündemine aldı ve Güney Sudan’la gizli görüşmeler yürütüyor. Peki bu tehcir planında neden özellikle Güney Sudan öne çıkıyor? Ayrıntıları, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yiğit ile konuştuk.

