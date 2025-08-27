Dolar
41.03
Euro
47.65
Altın
3,382.66
ETH/USDT
4,578.60
BTC/USDT
110,689.00
BIST 100
11,497.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Podcast

Karadeniz sahilindeki atık araştırmasından çıkan sonuçlar hangi tabloyu ortaya koydu?

Türkiye’nin Karadeniz sahilindeki katı atıkların seviyesine yönelik araştırmanın sonuçlarını, ekibin liderliğini üstlenen Doç. Dr. Yahya Terzi ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Karadeniz sahilindeki atık araştırmasından çıkan sonuçlar hangi tabloyu ortaya koydu?

İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntülerine ulaşıldı
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
İstanbul'da "hastanede haksız kazanç sağlandığı" iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

Benzer haberler

Karadeniz sahilindeki atık araştırmasından çıkan sonuçlar hangi tabloyu ortaya koydu?

Karadeniz sahilindeki atık araştırmasından çıkan sonuçlar hangi tabloyu ortaya koydu?

İsrail’in Orta Doğu’daki çatışma sahasını genişletmesi nasıl sonuçlanabilir?

ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yığınağı bölge ülkelerini neden rahatsız etti?

İslam tarihinde tıp çalışmaları nasıl ortaya çıktı?

İslam tarihinde tıp çalışmaları nasıl ortaya çıktı?
“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının içeriğinde neler var?

“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının içeriğinde neler var?
İsrail’in işgale hazırlandığı Gazze’de son durum ne?

İsrail’in işgale hazırlandığı Gazze’de son durum ne?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet