Podcast

İslam tarihinde tıp çalışmaları nasıl ortaya çıktı?

İslam dünyasında tıbbi çalışmalar nasıl başladı? Birçok ilke imza atan Müslüman tabiplerin, tıp ve eczacılık çalışmaları nelerdi? İslam dünyasında hastaneler nasıl çalışıyordu? Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
İslam tarihinde tıp çalışmaları nasıl ortaya çıktı?

