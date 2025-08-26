Dolar
41.03
Euro
47.88
Altın
3,380.29
ETH/USDT
4,555.80
BTC/USDT
110,444.00
BIST 100
11,517.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

Karadeniz'de, 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, palamutta umduğunu bulamazken sürpriz bir şekilde ağlarına torikler (iri palamut) takıldı.

Kenan Türkseven  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Büyük balıkçı tekneleri için 1 Eylül'de kalkacak av yasağı öncesi küçük tekneler Karadeniz'de rızkını arıyor.

Balıkçı Zeki Kanal, sezonun kendileri için iyi başlamadığını ama umutlu olduklarını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kanal, "Bu sezon palamutta umduğumuzu bulamayacağız gibi gözüküyor. Eylül ayı yaklaşmasına rağmen balıklar çok küçük kaldı ve yok denecek kadar az. Toriklerin yavruları olan palamutlar küçük kaldı. Şu anda 200 gram gelen palamutlar geçen sene 500-600 gram kadardı." dedi.

Avlanan toriklerin tezgahta yerini aldığını aktaran Kanal, "Sinop'ta yakalanan torikler geçen yıldan kalan torikler, büyüdü ve irileşti. Tanesi 2 ila 2,5 kilo arasında değişiyor. Turfanda olan toriklerin tanesi 1500 liradan satışa sunuluyor. İlerleyen günlerde avcılıkta iyi sezon geçirilirse fiyatlarda düşüş yaşanabilir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkili olacak
Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

Benzer haberler

Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

İzmir Körfezi'nde yeniden başlayan balık ölümleri sürüyor

Türkiye enerji filosunu daha da genişletmeye hazırlanıyor

Göksu travertenleri ve Mavigöl turkuaz renkleriyle turizmde ön planda

Göksu travertenleri ve Mavigöl turkuaz renkleriyle turizmde ön planda
Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi hazirandan bu yana 101 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi hazirandan bu yana 101 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Sinop'ta emekli eğitimci sahilde bulduğu taşları yontarak insan figürleri yapıyor

Sinop'ta emekli eğitimci sahilde bulduğu taşları yontarak insan figürleri yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet