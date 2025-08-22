“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının içeriğinde neler var?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması kısa sürede 1 milyonu aşkın aile tarafından kullanılmaya başlandı. Uygulamanın detaylarını ve önemini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Esra Yaman ile konuşacağız.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.