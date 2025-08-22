Dolar
41.01
Euro
47.60
Altın
3,330.09
ETH/USDT
4,323.00
BTC/USDT
113,086.00
BIST 100
11,347.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının içeriğinde neler var?

Ümmühan Atak  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının içeriğinde neler var?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması kısa sürede 1 milyonu aşkın aile tarafından kullanılmaya başlandı. Uygulamanın detaylarını ve önemini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Esra Yaman ile konuşacağız.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması
İstilacı aslan balığının Akdeniz'deki yaşam alanları ve popülasyonu takip edilecek
Altman ve Musk teknolojiyi insan vücuduna yerleştirmek için yarışıyor
Erzincan'daki Hor Hor Kaplıcası zengin mineralli suyuyla misafirlerini ağırlıyor
Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud: "Ankara Bildirisi'nin işler durumda olduğuna inanıyoruz"

Benzer haberler

“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının içeriğinde neler var?

“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının içeriğinde neler var?

İsrail’in işgale hazırlandığı Gazze’de son durum ne?

YPG'nin Suriye’de entegrasyon sürecini geciktirmesi bölgeyi nasıl bir çıkmaza sürüklüyor?

Nesli tükenen canlılar bize ne kaybettiriyor?

Nesli tükenen canlılar bize ne kaybettiriyor?
Filistin'e adanan şiirlerin direnişe nasıl etkisi oluyor?

Filistin'e adanan şiirlerin direnişe nasıl etkisi oluyor?
Ukrayna-Rusya savaşında sona mı geliniyor?

Ukrayna-Rusya savaşında sona mı geliniyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet