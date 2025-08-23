Dolar
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Ankara’daki görev sürecinin "muhteşem" geçtiğini söyledi

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, 2019’da başladığı Ankara’daki görev sürecinin “muhteşem” geçtiğini söyledi.

Büşranur Keskinkılıç  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Ankara’daki görev sürecinin "muhteşem" geçtiğini söyledi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Türkiye'deki görevinin sona erdiği bu dönemde Hernandez, buradaki hayatını ve Türkiye-Meksika ilişkilerini AA muhabirine anlattı.

Hernandez, görevi süresince ülkesi ve Türkiye arasında farklı alanlarda başarılara imza atıldığını vurgulayarak, "Özellikle bizim için çok önemli olan bir unsur vardı: MIKTA. Bu Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya'yı içeren birlik. G20, Birleşmiş Milletler, çeşitli işbirliği kuruluşları, Uluslararası Kalkınma İşbirliği gibi farklı dünya forumlarında tutumumuzu koordine etme ve farklı konularda beş ülkenin ortak çıkar ve hedeflerini ortaya koymak için kamuoyuna açıklamalar yapma fırsatı bulduk." diye konuştu.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum"

Kovid-19 salgınındaki sokağa çıkma yasaklarında Türk tarihiyle ilgili çok fazla kitap okuduğunu söyleyen Hernandez, "Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Meksika'nın kültürel açıdan birçok benzerliğe sahip olduğunu belirten Hernandez, "Öncelikle mutfağı, gastronomiyi seviyoruz. Acılı yemekleri seviyorsunuz. Acı biber Meksika'da ortaya çıkmıştır. Ayrıca Meksika mutfağında kebabın etkisi de var. Kebap, Meksika restoranlarında çok popüler." şeklinde konuştu.

Hernandez, Türk müziğini dinlemeyi de çok sevdiğini aktararak, "Sadece Tarkan dinlemiyorum ama Tarkan sayesinde Türk müziğini keşfettim." dedi.

Büyükelçi Hernandez, 2019'dan beri Ankara'da olduğunu anımsatarak, burada geçirdiği görev süresini "muhteşem" olarak tanımladı.

Ülkesi ve Türkiye'nin çok eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyleyen Hernandez, "Göbekli Tepe'ye gittim. Eşsiz bir yerdi. Bence dünyadaki en etkileyici yerlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Hernandez, görev süresince Türkiye'de çok fazla şehri de ziyaret etme fırsatı elde ettiğini belirtti.

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Uluslararası dayanışma etkileyiciydi"

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika'dan gelen ve içinde Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarında rahatsızlanarak ölen kurtarma köpeği Proteo'nun da bulunduğu 150 kişilik kurtarma ekibini Adana'da kendisinin karşıladığını anlatan Hernandez, "Uluslararası dayanışma etkileyiciydi." yorumunu yaptı.

Hernandez, aralarında Meksika arama kurtarma ekibinin de bulunduğu, depremlerde fedakarlık gösteren yabancı arama kurtarma ekiplerinin Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini hatırlatarak, "Benzersiz bir dayanışma vardı." diye konuştu.

