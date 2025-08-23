Dolar
Kocaeli’nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

"Mavi vatan"ın muhafızları yarın İstanbul'u selamlayacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, yarın İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli bir geçit töreni gerçekleştirilecek.

Firdevs Bulut Kartal  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
"Mavi vatan"ın muhafızları yarın İstanbul'u selamlayacak Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, milli teknoloji heyecanını İstanbul Boğazı'ndan tüm Türkiye'ye taşıyacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Türk bayrağını al, gel" çağrısıyla TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi coşkusuna ortak olmak isteyenler Boğaz kıyılarında toplanacak. İzleyiciler, gökyüzü ve denizin kırmızı beyaza boyanacağı unutulmaz anlara tanıklık edecek.

TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG Hızırreis denizaltısının da aralarında bulunduğu donanma unsurları 15.30-18.30 saatleri arasında Boğaz'da seyir yapacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak geçiş, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy rotasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Dolmabahçe'ye ulaşacak. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlanacak, geçit daha sonra Moda, Caddebostan ve Maltepe sahillerinde son bulacak.

Bu özel seyir sırasında TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerindeki çocukları misafir ederek onlara unutulmaz bir gün yaşatacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri 30-31 Ağustos'ta devam edecek

Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek.

Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak.

Ayrıca Mavi Vatan Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye giren genç yetenekler, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Benzer haberler

