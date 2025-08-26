Dolar
Gündem

Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı

Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depo olarak kullanılan bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Engin Zafer  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı

İstanbul

Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'taki 3 katlı bir binanın, kağıt toplayıcılarının atıkları koyduğu depo olarak kullanılan arka bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm bahçeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bina ve bahçede hasar oluştu.


