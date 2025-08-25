Kartal'da işçiler "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle çöpleri toplamadı
Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı.
İstanbul
Belediyede çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.
İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.
Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.