Kartal'da işçiler "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle çöpleri toplamadı

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı.

Şükrü Gündüz  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Kartal'da işçiler "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle çöpleri toplamadı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Belediyede çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

