Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Orhan Onur Gemici  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti

Ankara

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurul üyelerini kabulünden fotoğrafa yer verildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

