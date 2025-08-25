Dolar
Gündem

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burcu İnanır, Sergen Sezgin, Fatih Çapkın  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Balıkesir

Günaydın Mahallesi kırsalında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir."

