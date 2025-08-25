Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir
Günaydın Mahallesi kırsalında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/8sh1FVnMYz pic.twitter.com/b5sH5Cq44Y— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 25, 2025
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.