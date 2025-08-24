Dolar
Gündem

Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Ekip  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi Fotoğraf: İlkan Toprak/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve İzmir'den de hissedildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.  

4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.00'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin 7, saat 22.14'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan depreme ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Göktaş: Psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına başlamıştır 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Göktaş, "Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

